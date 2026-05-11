Vers un gros investissement de SoftBank Group en France
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 14:58
Masayoshi Son, fondateur de la société, pourrait dévoiler les modalités de ce projet dans les prochaines semaines. Ce dernier s'inscrit dans la stratégie, plus large, du groupe de déploiement d'infrastructures d'intelligence artificielle. Le média américain précise que le dirigeant a évoqué l'idée d'injecter jusqu'à 100 milliards de dollars en France selon des sources proches du dossier. Bloomberg précise que l'investissement dans l'Hexagone pourrait toutefois être nettement inférieur selon les priorités d'investissements de SoftBank Group.
Toujours selon ces sources citées par Bloomberg, l'origine de cette idée proviendrait directement d'une rencontre avec Emmanuel Macron.
L'annonce pourrait intervenir lors du sommet Choose France, programmé le 1er juin prochain au château de Versailles. Cet événement est destiné a attiré les investissements étrangers en France et promouvoir l'attractivité économique du pays.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert lundi sur une note prudente, marquant une pause après les nouveaux records atteints la semaine dernière et alors que les cours du pétrole remontent dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra, figure incontournable de la politique locale, a été libéré de prison. Le milliardaire de 76 ans, qui a fait fortune dans les télécommunications, purgeait depuis septembre une peine d'un an de prison pour ... Lire la suite
-
Dans le sud de la Suisse, des chercheurs déclenchent des milliers de micro-séismes en milieu contrôlé pour approfondir les connaissances sur la sismicité et en limiter les risques. "C’est une réussite !", s’est exclamé Domenico Giardini, l’un des principaux chercheurs ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en petite baisse lundi, optant pour la prudence après le rejet par Donald Trump de la réponse iranienne à son plan de paix pour mettre durablement fin au conflit au Moyen-Orient. Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,05%, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer