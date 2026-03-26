Verne, Pony et Uber lancent le premier service de robotaxi en Europe
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 10:34
Les trois entreprises prévoient de collaborer au déploiement d'un service commercial de robotaxes, combinant le système de conduite autonome de Pony.ai, la plateforme de mobilité mondiale d'Uber, ainsi que l'écosystème de service et le cadre opérationnel de Verne.
Dans ce modèle, Pony.ai fournira sa solution de conduite autonome ; Verne assurera le rôle de propriétaire de flotte et d'opérateur de service ; et Uber intégrera le service à son réseau mondial de covoiturage.
Dans le cadre de cette collaboration, les entreprises ont déjà commencé des essais sur route dans la capitale croate, Zagreb, en utilisant le système de conduite autonome Gen-7 de Pony.ai, déployé sur l'Arcfox Alpha T5 Robotaxi.
" En réunissant la technologie de conduite autonome éprouvée de Pony.ai, l'expertise opérationnelle et commerciale de Verne, ainsi que la plateforme mondiale d'Uber, nous franchissons une étape importante pour rendre le covoiturage autonome accessible à un plus grand nombre de passagers dans plus de lieux. " a déclaré Dara Khosrowshahi, DG d'Uber.
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