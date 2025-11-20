Verizon va tailler de façon drastique dans ses effectifs

(AOF) - Verizon prévoit de supprimer 13 000 emplois, ce qui constitue le plus grand plan social de l'histoire du géant américain des télécommunications. La firme, qui compte près de 100 000 salariés à travers le monde, vise à réduire ses coûts et restructurer ses activités. Le groupe a également indiqué son intention de convertir 179 boutiques en propre en franchises et de fermer un magasin.
