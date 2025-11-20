 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 035,11
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Verizon va tailler de façon drastique dans ses effectifs
information fournie par AOF 20/11/2025 à 14:42

(AOF) - Verizon prévoit de supprimer 13 000 emplois, ce qui constitue le plus grand plan social de l'histoire du géant américain des télécommunications. La firme, qui compte près de 100 000 salariés à travers le monde, vise à réduire ses coûts et restructurer ses activités. Le groupe a également indiqué son intention de convertir 179 boutiques en propre en franchises et de fermer un magasin.

n

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

VERIZON COMM
41,190 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank