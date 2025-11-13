Verizon va supprimer environ 15.000 emplois-source

(.)

par David Shepardson

Le groupe américain de télécommunications Verizon VZ.N prévoit de supprimer environ 15.000 emplois, a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier.

Cette réduction, la plus importante jamais réalisée par l'opérateur de téléphonie mobile, porte sur environ 15% de l'effectif total et devrait avoir lieu au cours de la semaine prochaine, a précisé la source.

Elle survient plus d'un mois après la nomination de Dan Schulman, ancien patron de PayPal, au poste de directeur général.

Verizon n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters sur cette information précédemment rapportée par le Wall Street Journal.

Le groupe fait face à une concurrence accrue dans un contexte de ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés et de prudence des consommateurs, réticents à souscrire aux forfaits haut de gamme plus onéreux proposés par les opérateurs de téléphonie mobile.

A la Bourse de New York, l'action Verizon progressait jeudi de 1,6%.

(Reportage Harshita Mary Varghese à Bangalore et David Shepardson à Washington, version française Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)