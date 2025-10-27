Verizon s'associe avec Eaton Fiber pour la fibre optique
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 16:02
L'accord cible des adresses desservies sur de nouveaux marchés, étendra rapidement la disponibilité de la fibre optique de Verizon et permettra à davantage de clients d'accéder à Fios, son service haut débit ultra-rapide et hautement fiable.
Verizon sera le fournisseur exclusif de services de fibre optique résidentiels sur le nouveau réseau tout au long de la phase de construction et pour une période supplémentaire, assurant ainsi un avantage concurrentiel dans l'acquisition d'abonnés.
Eaton Fiber financera et construira le réseau et sera responsable de la maintenance et de l'installation du réseau. Verizon sera responsable des ventes et du marketing, ainsi que du service client pour les utilisateurs finaux.
Valeurs associées
|39,085 USD
|NYSE
|+0,63%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Après avoir pêché la lotte, ils vont capturer des drones: des filets usagés récupérés dans les ports bretons, dans l'ouest de la France, sont acheminés en Ukraine pour protéger routes et infrastructures militaires des attaques russes.
-
Autour d'un arbre planté devant leur collège, une cérémonie très recueillie a marqué lundi le 20e anniversaire de la mort des adolescents Zyed Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), qui avait déclenché en 2005 trois semaines d'émeutes urbaines ... Lire la suite
-
Un arbre a été planté lundi à Clichy-sous-Bois, dans le silence du recueillement, vingt ans jour pour jour après la mort dans cette ville des adolescents Zyed Benna et Bouna Traoré, qui avait déclenché trois semaines d'émeutes urbaines à travers le pays. Une centaine ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer