Verizon progresse après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfice trimestriel et d'ajouts d'abonnés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre -

** Les actions de Verizon Communications VZ.N en hausse de 2,4 % à 40,27 $ avant le marché

**La société ajoute 44 000 abonnés sans fil payants mensuels au total au troisième trimestre, dépassant les attentes de 19 000 ajouts, selon les données de FactSet

** VZ annonce un bénéfice par action ajusté de 1,21 $ au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,19 $ - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires s'élève à 33,8 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux prévisions de 34,28 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, VZ a baissé de 1,7 % depuis le début de l'année