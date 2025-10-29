 Aller au contenu principal
Verizon progresse après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfice trimestriel et d'ajouts d'abonnés
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre -

** Les actions de Verizon Communications VZ.N en hausse de 2,4 % à 40,27 $ avant le marché

**La société ajoute 44 000 abonnés sans fil payants mensuels au total au troisième trimestre, dépassant les attentes de 19 000 ajouts, selon les données de FactSet

** VZ annonce un bénéfice par action ajusté de 1,21 $ au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,19 $ - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires s'élève à 33,8 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux prévisions de 34,28 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, VZ a baissé de 1,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VERIZON COMM
39,320 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

