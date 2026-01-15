Verizon offre un crédit de 20 dollars aux clients touchés par la panne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Verizon Communications VZ.N a déclaré jeudi qu'elle offrirait 20 dollars de crédit aux clients touchés par la panne de 10 heures survenue mercredi.