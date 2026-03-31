Verizon obtient une injonction bloquant la campagne publicitaire de T-Mobile promettant de grandes économies

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* Un juge suggère que Verizon aurait probablement gain de cause dans son procès contre T-Mobile

* Le juge estime que T-Mobile a procédé à une comparaison de pommes et d'oranges

* T-Mobile contre-attaque Verizon

(Ajout de la déclaration de Verizon, paragraphe 10)

Un juge fédéral a accordé lundi à Verizon Wireless VZ.N une injonction préliminaire empêchant son rival T-Mobile TMUS.O de diffuser des publicités promettant aux consommateurs des économies annuelles de plus de 1 000 dollars s'ils changent d'opérateur de téléphonie mobile.

Le juge de district américain Lewis Kaplan, à Manhattan, a déclaré que Verizon obtiendrait probablement gain de cause sur le fond de sa demande, à savoir que la campagne "Save Over $1,000" de T-Mobile constitue une publicité mensongère, ce qui entraînerait un préjudice irréparable.

Il a également déclaré qu'une injonction servirait l'intérêt public en promouvant une publicité véridique et précise, "garantissant que ce que les consommateurs voient est ce qu'ils obtiennent"

T-Mobile et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans son action en justice du 4 février , Verizon a accusé T-Mobile de comparer ses tarifs promotionnels avec les tarifs standard de Verizon et de gonfler la valeur des services que "les autres ne prennent pas en compte"

T-Mobile a contre-attaqué le 2 mars, affirmant que la campagne de Verizon mettant en scène George Washington, Abraham Lincoln et Benjamin Franklin était bidon parce que cet opérateur ne pouvait pas promettre une "meilleure affaire" aux clients de T-Mobile ou d'AT&T Mobility T.N .

M. Kaplan a déclaré que la promesse de T-Mobile de réaliser d'importantes économies en passant du plan illimité Ultimate de Verizon à son plan Better Value était "littéralement fausse", car T-Mobile a procédé à une comparaison "d'une pomme à l'autre".

Il a déclaré qu'après avoir pris en compte les différences entre les plans, les économies potentielles sont tombées à 228,84 dollars par an.

"La concurrence sur le marché des services cellulaires est intense et, d'une certaine manière, à somme nulle", écrit M. Kaplan. "Chaque fournisseur veut avoir le plus grand nombre de clients possible. L'attention des clients est donc une marchandise, qui plus est fugace... Mais cette concurrence et cette innovation légitimes ne peuvent se faire au détriment de la véracité et de l'exactitude"

Verizon a déclaré dans un communiqué: "Notre concurrent a une longue histoire d'allégations publicitaires mensongères. La décision d'aujourd'hui confirme notre conviction. Les faits comptent"

Au 31 décembre, Verizon et T-Mobile comptaient respectivement 146,9 millions et 142,4 millions d'abonnés, selon les rapports financiers des entreprises. AT&T se classe troisième avec 120,1 millions d'abonnés.