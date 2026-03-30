Verizon obtient une injonction bloquant la campagne publicitaire de T-Mobile

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Un juge fédéral a accordé lundi à Verizon Wireless VZ.N une injonction préliminaire empêchant son rival T-Mobile TMUS.O de diffuser des publicités promettant aux consommateurs des économies annuelles de plus de 1 000 dollars s'ils changent d'opérateur de téléphonie mobile.

Le juge de district américain Lewis Kaplan, à Manhattan, a déclaré que Verizon obtiendrait probablement gain de cause sur le fond de sa demande, à savoir que la campagne "Save Over $1,000" de T-Mobile constitue une publicité mensongère, ce qui entraînerait un préjudice irréparable.