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Verizon obtient une injonction bloquant la campagne publicitaire de T-Mobile
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a accordé lundi à Verizon Wireless VZ.N une injonction préliminaire empêchant son rival T-Mobile TMUS.O de diffuser des publicités promettant aux consommateurs des économies annuelles de plus de 1 000 dollars s'ils changent d'opérateur de téléphonie mobile.

Le juge de district américain Lewis Kaplan, à Manhattan, a déclaré que Verizon obtiendrait probablement gain de cause sur le fond de sa demande, à savoir que la campagne "Save Over $1,000" de T-Mobile constitue une publicité mensongère, ce qui entraînerait un préjudice irréparable.

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T-MOBILE US
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