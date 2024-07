Verizon : le chiffre d'affaires ressort sous les attentes

Le constructeur de smartphone chinois Honor, désormais indépendant de Huawei, a récemment lancé son dernier modèle pliable, déjà disponible en Chine. Leader sur son marché national, Honor veut faire de l'Europe son second marché. Il compte sur les smartphones pliables pour y parvenir, alors que les spécialistes prévoient que ce segment de marché devrait représenter 39% du marché premium en 2027. Honor, qui estime que ces smartphones devraient devenir des standards du marché, souhaite ravir à Samsung sa place de leader mondial. En Europe occidentale, Honor a intégré le top 5 mondial au mois de juillet 2023, en devenant le quatrième acteur du marché derrière Samsung, Apple, et son compatriote Xiaomi, selon GfK.

En savoir plus sur le secteur Equipementiers Télécoms

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour 2024, l'opérateur télécoms vise toujours un bénéfice par action ajusté compris entre 4,50 et 4,70 dollars et une croissance de 2% à 3,5% de ses revenus dans le sans fil.

Verizon a recruté 148 000 nouveaux abonnés avec forfait, les plus rémunérateurs. Le marché anticipait 127870 abonnés supplémentaires.

(AOF) - L’opérateur télécoms Verizon devrait reculer en raison de revenus trimestriels décevants. Au deuxième trimestre, le groupe américain a annoncé un bénéfice net, de 4,7 milliards de dollars, soit 1,09 dollar par action contre respectivement 4,766 milliards de dollars et 1,10 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,15 dollar, en ligne avec les attentes. Les revenus ont augmenté de 0,60% à 32,8 milliards de dollars alors que Wall Street visait 33,04 milliards.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.