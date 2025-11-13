Verizon augmente ; une source indique que l'entreprise va supprimer environ 15 000 emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de la société de télécommunications Verizon Communications VZ.N ont augmenté de 1,5% à 41,41 dollars

** VZ prévoit de supprimer environ 15 000 emplois, a déclaré jeudi à Reuters une personne au fait du dossier

** Les licenciements visent les cadres non syndiqués de l'entreprise; ils devraient concerner plus de 20 % de la main-d'œuvre

** VZ n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** Le WSJ a rapporté l'information pour la première fois jeudi

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 2 % cette année