Verisk chute après avoir revu ses prévisions de recettes à la baisse par rapport aux estimations de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société d'analyse de données Verisk Analytics VRSK.O chutent de 8,7 % à 212,01 $ avant le marché

** VRSK réduit ses prévisions de revenus pour l'année fiscale à 3,05 à 3,08 milliards de dollars contre une estimation moyenne des analystes de 3,12 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La demande de modèles de risques catastrophiques a été affectée par des événements météorologiques historiquement bas; le CFO déclare que la croissance a été affectée d'environ 1%

** BPA ajusté à 1,72 $, supérieur à 1,67 $ l'année précédente; bénéfice net à 240,9 millions de dollars

** La société affirme qu'elle tire parti de l'IA pour améliorer la souscription et les informations sur les sinistres

** VRSK en baisse de 15,7 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur au gain de 17,2 % du S&P 500 .SPX - données compilées par LSEG