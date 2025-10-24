VeriSign enregistre une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel en raison de la forte demande de noms de domaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services Internet VeriSign VRSN.O a annoncé jeudi une hausse de plus de 7 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue d'enregistrements de domaines, les entreprises développant leur présence en ligne.

Les entreprises cherchent de plus en plus à renforcer leur présence en ligne grâce à des noms de domaine faciles à mémoriser, car les utilisateurs se tournent vers l'internet comme premier point de contact pour leurs services, ce qui profite aux fournisseurs de services d'enregistrement de domaines tels que VeriSign.

VeriSign est le registre officiel - c'est-à-dire le seul registre - des domaines.com et.net, et exploite deux des treize serveurs racine de l'internet mondial.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 419,1 millions de dollars pour le troisième trimestre, clos le 30 septembre, soit une augmentation de 7,3 % par rapport aux 390,6 millions de dollars enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

VeriSign, dont le siège se trouve à Reston, en Virginie, a enregistré un bénéfice net de 213 millions de dollars, soit 2,27 dollars par action, pour le trimestre, contre 201 millions de dollars, soit 2,07 dollars par action, l'année précédente.

VeriSign a traité 10,6 millions de nouveaux enregistrements de noms de domaine.com et.net au cours du trimestre, contre 9,3 millions l'année précédente.