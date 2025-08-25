Verint Systems bondit après l'acquisition de l'entreprise par Thoma Bravo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août -

** Les actions de Verint Systems VRNT.O ont bondi de 21,89% à 24,95 dollars avant l'ouverture du marché ** La société américaine de capital-investissement Thoma Bravo prévoit d'acquérir le fabricant de logiciels pour centres d'appels pour environ 2 milliards de dollars, y compris la dette, a rapporté Bloomberg News dimanche

** Un accord pourrait être annoncé dès lundi, d'après le rapport, ajoutant qu'aucune décision finale n'a été prise et que les négociations pourraient échouer ou que le calendrier et les conditions peuvent encore changer

** Depuis le début de l'année, VRNT a baissé de 25,5 %