 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 923,14
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Verint Systems bondit après l'acquisition de l'entreprise par Thoma Bravo
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 10:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août -

** Les actions de Verint Systems VRNT.O ont bondi de 21,89% à 24,95 dollars avant l'ouverture du marché ** La société américaine de capital-investissement Thoma Bravo prévoit d'acquérir le fabricant de logiciels pour centres d'appels pour environ 2 milliards de dollars, y compris la dette, a rapporté Bloomberg News dimanche

** Un accord pourrait être annoncé dès lundi, d'après le rapport, ajoutant qu'aucune décision finale n'a été prise et que les négociations pourraient échouer ou que le calendrier et les conditions peuvent encore changer

** Depuis le début de l'année, VRNT a baissé de 25,5 %

Valeurs associées

VERINT SYSTEMS
20,4700 USD NASDAQ +6,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank