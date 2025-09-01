 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Verimatrix : Laurent Dechaux nommé Directeur Général
information fournie par AOF 01/09/2025 à 18:25

(AOF) - Verimatrix annonce la nomination, avec effet immédiat, de Laurent Dechaux au poste de directeur général du spécialiste de la cybersécurité, en remplacement d’Amedeo D’Angelo. Ce dernier demeure président du conseil d’administration de Verimatrix. Laurent Dechaux a occupé plusieurs postes de direction au sein de grandes entreprises internationales. Il a notamment été CEO d'Enablon, leader mondial des solutions de gestion des risques, conformité et de la durabilité, où il a accompagné la transformation de l'entreprise.

Précédemment, il a également dirigé Sage France et Europe du Sud et occupé des responsabilités de premier plan chez Oracle en Europe.

