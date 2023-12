Vergnet Wallis et Futuna remporte un contrat pour des installations photovoltaïques

(AOF) - Le groupe Vergnet annonce que sa filiale Vergnet Wallis et Futuna vient de remporter un appel d'offres pour des installations photovoltaïques sur toitures au nom de l'Administration supérieure de Wallis et Futuna. Le montant total du contrat s'élève à près de 109000 euros et marque une avancée significative dans la transition énergétique de Wallis et Futuna. Ces deux projets comprennent des installations solaires stratégiques.

L'un concerne une installation de 46 panneaux et 23 micro-onduleurs, d'une puissance totale de 21.16 kWc en autoconsommation.

L'autre concerne une installation de 40 panneaux et 20 micro-onduleurs, d'une puissance totale de 18.4 kWc en autoconsommation.

