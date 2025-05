Vergnet: victoire judiciaire dans le dossier nigérien information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 18:32









(CercleFinance.com) - Le groupe Vergnet rapporte que le Tribunal des activités économiques de Paris a rejeté l'intégralité des demandes de la Nigelec - dont le paiement de garanties de 6 millions d'euros.



Le litige en question était lié à la résiliation d'un contrat de construction d'une centrale hybride solaire à Agadez (Niger).



Après le coup d'état militaire du 26 juillet 2023, le groupe Vergnet s'était vu contraint de résilier ce contrat pour cause de force majeure (suspension des aides internationales, fermeture des frontières, blocus CEDEAO..).



Le Tribunal a jugé l'appel en garantie manifestement abusif au vu de la situation politique au Niger et de l'absence de preuves de manquements contractuels.



' Cette décision constitue une reconnaissance de la rigueur contractuelle de Vergnet S.A. ', déclare Jérôme Gacoin, p.d.-g. du groupe.





