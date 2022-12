VERGNET : Vergnet signe un nouveau contrat de 7,8 M EUR à Fidji

Vergnet signe un nouveau contrat de 7,8 M€ à Fidji avec EFL

Ormes, le 6 décembre 2022

La dynamique créée par le plan 3R se matérialise un peu plus chaque jour.

Vergnet vient de signer un contrat de repowering de la Centrale Éolienne de SIGATOKA sur l'île principale de FIDJI _ VITI LEVU, d'une valeur de 7,8 M€ avec Energy Fiji Limited (seul concessionnaire des îles Fidji).

Ce contrat porte sur la remise en état de 35 éoliennes représentant une puissance de 9,6 MW (soit 35 x 275 kW) .

Cet important chantier de 32 mois mobilisera en permanence 6 techniciens de Vergnet Pacific et une dizaine d'emplois locaux. Il consacre également l'expérience reconnue et l'expertise spécifique de Vergnet en matière de maintenance préventive et curative avec notamment pour cette dernière le remplacement de gros composants (pales, roulement génératrice & multiplicateur).

En effet, l'entreprise s'emploie depuis toujours à garantir un haut niveau de qualité sur la maintenance et l'entretien. Ces postes étant essentiels pour assurer un fonctionnement performant et continu des éoliennes qui produisent une part significative de l'électricité nécessaire à la vie quotidienne des habitants et plus généralement au développement des territoires.

Ce contrat permet également à la filiale d'envisager de belles perspectives de développement , à venir dans les semaines prochaines.

Pour Cyril Ledran, Directeur Général de Vergnet, “ ce contrat souligne une fois encore le dynamisme de Vergnet Pacific sous l'impulsion de Tamaso Pooi, Directeur de la filiale et de ses équipes. Il démontre aussi le potentiel de l'île en matière d'énergies renouvelables. Et pour être au plus proche de ses besoins, nous réfléchissons à l'ouverture d'une filiale à Fidji ”

A suivre donc….

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lJydlceclWnJl3FyaZuWbpNnm5xhmWXJaGqYnJOalJjGZ25lxpdqmcqaZnBommds

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77526-cp-fidji-6-12-2022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com