VERGNET : VERGNET : Ouverture de négociations exclusives pour l'acquisition d'un acteur clé des solutions numériques appliquées à la gestion des risques climatiques

Communiqué de presse

VERGNET

Ouverture de négociations exclusives pour l'acquisition d'un acteur clé des solutions numériques appliquées à la gestion des risques climatiques

Ormes, le 1er août 2025 – 7h00

Le Groupe Vergnet SA, expert français en solutions d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) annonce l'ouverture de négociations exclusives en vue de l'acquisition d'un acteur de référence dans les services numériques (ESN), reconnu pour son expertise dans la conception de solutions intelligentes intégrant données géospatiales, plateformes Google et intelligence artificielle .

Ce groupe, qui a généré un chiffre d'affaires supérieur à 11 M€ en 2024 , s'appuie sur un portefeuille de clients constitué de grands comptes.

Cette opération, encadrée par une Lettre d'Intention (LOI) visant l'acquisition de 100 % du capital , marque une étape décisive dans la mise en œuvre du plan stratégique HV 2030 (XXX) , axé notamment sur la convergence entre industrie et digital.

Une stratégie de croissance ambitieuse et différenciante

Cette première acquisition inaugure un projet structurant : réaliser une à deux opérations de croissance externe par an, afin de constituer un groupe industriel-numérique de référence, spécialisé dans les solutions à forte valeur ajoutée pour les énergies renouvelables (ENR) et la gestion des risques climatiques .

Elle s'inscrit dans la stratégie de diversification de Vergnet visant à renforcer son positionnement sur les marchés les plus porteurs : la digitalisation des infrastructures et la sécurisation des installations énergétiques dans les zones cycloniques et isolées.

Une avancée majeure pour atteindre nos objectifs 2025

Cette opération permettra au Groupe d'accélérer la concrétisation de ses ambitions :

Devenir l'a cteur incontournable français offrant une solution intégrée alliant services industriels et numériques pour les ENR ;

offrant une solution intégrée alliant pour les ENR ; Dépasser son objectif annoncé de 20 M€ de chiffre d'affaires consolidé dès 2025 ;

; Créer un avantage compétitif durable grâce à la synergie entre ses nouvelles technologies propriétaires, son savoir-faire industriel et les solutions digitales de pointe de la société cible.

Pour Jérôme Gacoin , Président-Directeur Général du Groupe Vergnet : « Cette opération s'inscrit pleinement dans notre feuille de route stratégique. Après le succès de nos premières diversifications, telles que la création de notre pôle courant fort-courant faible, nous franchissons une nouvelle étape clé en mixant croissance interne et externe, en associant innovation digitale et expertise industrielle, pour renforcer la résilience énergétique face aux défis climatiques. »

La finalisation de cette acquisition est attendue pour le troisième trimestre 2025 .

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Energy Management System (EMS), un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr