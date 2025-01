VERGNET : Vergnet et Koman annoncent un partenariat stratégique pour le déploiement de préaux solaires dans les Caraïbes

Vergnet et Koman annoncent un partenariat stratégique pour le déploiement de préaux solaires dans les Caraïbes

Ormes, le 15 janvier 2025 – 17h45

Le groupe Vergnet , acteur reconnu dans les énergies renouvelables, et le groupe Koman , expert en solutions d'infrastructures durables, unissent leurs forces pour le déploiement d'une offre de préaux solaires visant à répondre aux besoins énergétiques croissants des territoires insulaires des Caraïbes.

Ce partenariat s'inscrit dans une volonté commune de contribuer à la transition énergétique et au développement durable dans une région particulièrement vulnérable au changement climatique. Les préaux solaires, véritables solutions hybrides, permettront non seulement de fournir une source d'énergie propre et renouvelable, mais également d'offrir des infrastructures polyvalentes pour les écoles, marchés ou espaces publics.

Une synergie stratégique pour des solutions adaptées

Le groupe Vergnet apportera son expertise technologique dans le domaine des énergies renouvelables, avec des équipements fiables et performants adaptés aux contraintes climatiques spécifiques des zones tropicales. De son côté, le groupe Koman mobilise son savoir-faire en ingénierie et déploiement d'infrastructures pour assurer une installation efficace et durable des préaux solaires dans les Caraïbes.

L'offre conjointe inclut :

Une production d'énergie solaire optimisée , grâce à des panneaux de dernière génération.

, grâce à des panneaux de dernière génération. Une conception modulaire et résistante aux conditions météorologiques extrêmes , telles que les ouragans.

, telles que les ouragans. Une contribution sociale , en favorisant l'accès à l'électricité pour des usages essentiels : éclairage, recharge d'appareils, etc.

Un engagement en faveur du développement durable

Cette initiative marque une étape majeure dans la mission des deux groupes de promouvoir des solutions énergétiques durables et accessibles. En favorisant l'autonomie énergétique des communautés locales, ce partenariat contribue directement aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, en particulier en matière d'accès à l'énergie abordable, d'innovation durable et de lutte contre le changement climatique.

Déploiement et perspectives

Les premiers préaux solaires seront installés dans les îles des Caraïbes au cours du premier semestre 2025, avec une capacité initiale de plusieurs centaines de kilowatts. À terme, ce partenariat vise à équiper un grand nombre de sites dans la région, contribuant ainsi à réduire la dépendance énergétique des îles et à stimuler le développement économique local.

Pour Jérôme GACOIN, Président Directeur Général du groupe VERGNET : « ce partenariat s'inscrit dans la droite ligne de notre souhait de renforcer notre activité solaire dans la zone. Avec Koman nous allons pouvoir conjuguer nos expertises sur ce territoire où les besoins sont immenses » ;

Pour William's PANDOR, Business Developer Manager DROM-COM de Koman : « ce partenariat marque une étape clé dans la création de notre nouvelle gamme de préaux modulaires conçus pour répondre aux défis climatiques et sociétaux, en particulier dans les Caraïbes ».

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

À propos de Koman

Koman Groupe, spécialiste reconnu de l'aménagement des espaces extérieurs depuis 10 ans et fort de dizaines de milliers de m² de couvertures installées en France Métropolitaine, se distingue par une offre complète et diversifiée répondant aux besoins des collectivités, des établissements scolaires et des infrastructures privées.

L'entreprise conçoit, fabrique et installe des préaux pour écoles, des abris pour véhicules, des ombrières photovoltaïques équipées de bornes IRVE et des toitures végétales. Elle propose également des solutions hybrides pour les parkings, incluant des sols perméables et des équipements optimisant la gestion écologique des eaux pluviales contribuant à la préservation des ressources naturelles.

