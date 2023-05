VERGNET : Vergnet dynamise ses activités au Tchad

VERGNET dynamise ses activités au Tchad Ormes, le 31 mai 2023 Le plan stratégique 3R se déroule sur tous les continents. Comme annoncé en septembre 2022, VERGNET mène activement les volets « Renouveau » et « Reconquête » du plan en accélérant sa stratégie de développement en Afrique. Ainsi, SOTAFRIC, la filiale du groupe au Tchad, accélère ses activités et son déploiement. 1/ Redémarrage du projet Amdjarass Grâce à la nouvelle organisation et au financement apporté par le groupe, le projet a repris en février avec pour objectif l?installation de 4 aérogénérateurs supplémentaires. - Les travaux de génie civil sont terminés et les éoliennes seront installées prochainement. - Cette première phase doit s?achever courant juin 2023. A l?issue de cette phase, le groupe travaille à une extension de cette centrale hybride avec l?installation de groupes électrogènes supplémentaires (doublement du nombre d?appareils initialement prévu) ainsi qu?à un potentiel chantier de panneaux solaires pour une puissance admissible sur le réseau de 4,2 MWc. Ces derniers sujets sont en cours en discussion. 2/ Lancement d?une nouvelle activité SOTAFRIC lance une nouvelle activité parfaitement adaptée au contexte du pays : la climatisation solaire hybride. En effet, comme dans beaucoup de pays d?Afrique, l?énergie est au Tchad un sujet particulièrement sensible car il constitue un enjeu majeur de son développement économique. Les coupures électriques, dues aux multiples délestages, perturbent fortement le quotidien de la population et des entreprises. A cela s?ajoute une augmentation régulière du coût de l?énergie. Avec sa nouvelle offre de climatiseurs solaires hybrides, VERGNET conforte son positionnement de partenaire des entreprises en les aidant à renforcer leur autonomie énergétique et à réduire leurs dépenses d?énergie. Le groupe les accompagne ainsi dans la réalisation de leurs objectifs en matière de transition énergétique. Cette offre, que seul VERGNET propose à ce jour sur le marché grâce à un partenariat de plus de 20 ans avec Wespoint, fournisseur français de climatiseurs, vise les activités commerciales en journée des entreprises et leur permettra de réaliser de réelles économies par le remplacement de leur matériel de climatisation, particulièrement vieillissant et énergivore. Les premières approches commerciales se révèlent très fructueuses et le carnet de commandes se remplit rapidement avec de grandes entreprises telles que Société Générale Tchad, Brasseries du Tchad (Groupe Castel), Perenco ou Ecobank. Déjà cent premières unités seront installées d?ici la fin de l?année. Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « Cette diversification de nos activités en Afrique démontre le dynamisme de nos équipes et conforte notre positionnement de ?créateur vertueux d?indépendance énergétique?, et ce en particulier dans les zones qui connaissent des situations difficiles et qui en ont le plus besoin ». Pour Sébastien Marin, Directeur de la zone Afrique, « Nous sommes fiers d?être les premiers à proposer une solution de climatisation solaire hybride, à la fois économique et écologique sur le marché tchadien. Plus que jamais, VERGNET s?impose comme un acteur qui compte en matière d?énergies renouvelables et qui grâce à ses offres, est capable de favoriser la croissance des entreprises. Et nous ne comptons pas nous arrêter là ». A suivre donc? À propos de Vergnet SA Le Groupe Vergnet, ?créateur vertueux d?indépendance énergétique depuis 1989?, n?a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d?énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes. Expert en production d?énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l?Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d?énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés. Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations. Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. CONTACT Groupe Vergnet Cyril Ledran Directeur Général investisseurs@vergnet.com

