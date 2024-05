VERGNET : VERGNET : Carnet de commandes porté à 60 MEUR

Communiqué de presse

VERGNET

Carnet de commandes porté à 60 M€

Ormes, le 15 mai 2024 - 18h

Vergnet, un leader des solutions d'énergie renouvelable spécialisé dans la fabrication d'éoliennes, est heureux d'annoncer un carnet de commandes qui se porte, à date, à 60 millions d'euros . Cet accomplissement marque une étape significative dans la stratégie de retournement et de déploiement de l'entreprise.

Ces derniers mois, Vergnet a réussi à sécuriser une série de contrats majeurs qui ont collectivement porté le carnet de commandes de l'entreprise à ce bon niveau. Ces contrats soulignent la confiance que tous les clients, collectivités et entreprises, placent dans les solutions innovantes et robustes de Vergnet conçues pour fonctionner de manière optimale dans des environnements exigeants, zones climatiques extrêmes, sans moyen de manutention spécifique.

Ce carnet de commandes, bien qu'essentiellement constitué de projets éoliens, est marqué par la montée en puissance de l'offre photovoltaïque lancée fin 2023.

« Ce carnet de commandes solide démontre l'efficacité de nos initiatives commerciales notamment dans la zone pacifique où notre filiale VPAC, fait désormais référence en matière de solutions de production d'énergies renouvelables autonomes. Alors que notre entreprise traverse une période difficile, ce carnet de commandes qui reste sous tendu à nos financements et à la mise en œuvre de notre réorganisation, permet de dessiner les contours du nouveau groupe Vergnet, que nous entendons développer. » a déclaré Vincent de Mauny - PDG de Vergnet.

À propos de Vergnet SA

Le groupe VERGNET est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est cotée sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr