VERGNET : VERGNET ANNONCE LA SIGNATURE D'UN PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC EASYCHLORE

Communiqué de presse

VERGNET ANNONCE LA SIGNATURE D'UN PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC EASYCHLORE

Ormes, le 25 avril 2024 – 8 h

Vergnet, expert en production d'énergies renouvelables, est heureux d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique avec le Groupe français Promoloisir EasyChlore .

L'entreprise, créée en 1966, est aujourd'hui un acteur incontournable dans le traitement de l'eau. S'appuyant sur des années d'expérience dans la filtration et la potabilité de l'eau, les électrolyseurs in-situ EasyChlore WATER sont utilisés dans le cadre de la production d'eau potable et aux postes de rechloration dans les réseaux de distribution. Ils représentent une alternative économique et écologique tout en permettant d'éviter la manipulation et le stockage de produits chimiques en garantissant la qualité de l'eau qui est un sujet majeur au Pacifique et en Afrique.

L'impulsion donnée par M. François DE RUGY a été décisive dans la mise en place de ce partenariat. Grâce à ses conseils prodigués à M. Tamaso POOI et à son équipe de développement de VPAC, les informations nécessaires ont été rassemblées. C'est dans ce cadre qu'il est apparu pertinent aux deux groupes de joindre leurs forces commerciales afin de proposer ensemble des solutions pérennes pour leurs clients. Énergie et traitement de l'eau sont maintenant réunis sous une même dynamique.

Basé à Tours, le groupe Promoloisir EasyChlore dispose d'un carnet de commandes et de réseaux institutionnels très forts. Ensemble, Vergnet et EasyChlore entendent déployer leurs solutions uniques et souhaitent promouvoir un développement équitable et concret. C'est aussi une alliance entre deux entreprises françaises, qui entendent participer à la création de valeur locale.

L'accord permettra aux deux groupes d'élargir leurs offres de solutions et ainsi à répondre conjointement à des sollicitations toujours plus importantes.

« Vergnet, par ses solutions, est une entreprise remarquable. Nos deux sociétés souhaitent impacter le marché avec une approche plus éthique et durable » affirme Laurent Chouraqui, Président d'EasyChlore. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce partenariat, qui est une preuve que des solutions concrètes existent » ajoute-t-il.

« Nous sommes honorés et fiers d'avoir comme partenaire EasyChlore, qui s'est engagé dès sa création dans une démarche éthique très forte auprès de ses clients. Les produits d'EasyChlore complètent naturellement les services de Vergnet, et c'est par ce type d'accord vertueux que nous pourrons proposer des solutions complètes et cohérentes à nos clients dans un domaine particulièrement sensible » ajoute Vincent de Mauny, Directeur Général de Vergnet

À propos d'EasyChlore

Le groupe Promoloisir EasyChlore a basé son expérience et sa notoriété sur la construction et rénovation de piscines sur tout le territoire français. Conscient des enjeux écologiques et environnementaux, le Groupe s'est rapidement intéressé au concept de fabrication de chlore in-situ, plus sûr que les produits d'importations asiatiques et surtout plus fiable en matière de désinfection. Basé sur la technologie de l'électrolyse du sel, la qualité du chlore des générateurs EasyChlore garantit aux utilisateurs la production d'un chlore frais et conforme à la norme exigeante EN 17818. La concentration de chlore actif produit in-situ permet un stockage plus sécurisé et une manipulation des opérateurs sans risque sur la santé. Le Groupe, basé à Tours réalise, avec ses 60 collaborateurs, un chiffre d'affaires annuel consolidé de 13.500 k€.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr