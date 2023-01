VERGNET : Tirage d'une cinquième tranche de 280 OCABSA

Tirage d'une cinquième tranche sur la ligne de financement consentie par NEGMA

Ormes, le 26 janvier 2023

VERGNET annonce avoir sollicité le tirage d'une cinquième tranche de 280 OCABSA dans le cadre du contrat de financement conclu en date du 23 septembre 2022 et amendé le 30 novembre 2022.

Cette tranche s'élève à un montant de 700 000 € (sept cent mille euros) et sera utilisée au développement de différents projets en cours et à venir.

Projet de Yap en Micronésie : mises à jour de l'Hybrid Wizard et du Scada, deux systèmes de gestion de l'énergie et de contrôle et d'acquisition de données en temps réel.

Projet Agadez au Tchad : nouvelle expédition et livraison de générateurs diesels

Projets dans la zone Asie-Pacifique : mises en œuvre de nouveaux projets signés par Vergnet à Wallis et Futuna et en Nouvelle -Calédonie

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet S.A, « cette nouvelle tranche va nous permettre d'accélérer l'avancement des projets dans le cadre de notre plan stratégique 3R et de répondre aux attentes de nos clients sur nos différents marchés. »

NB : Le registre de suivi des valeurs mobilières émises par Vergnet, accessible via le lien suivant https://equityline.vox-aequitas.com/tableaudesuivi/vergnet-negma , permettra aux actionnaires de Vergnet d'être informés des prochaines décisions de tirages qui seront effectués sur cette ligne de financement.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé près de 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yW1qlciblZycnG1qZMpqaGqUaWtqlGeXmpTKk2aZa8qZb2uSlm+WZpbHZnBpl2lp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78243-cp-5eme-tranche.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com