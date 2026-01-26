VERGNET : Suspension de cotation

Communiqué de presse

Suspension de cotation

Ormes, le 26 janvier 2026 – 18h00

Le groupe Vergnet (FR0014010YR7- ALVER), expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), informe ses actionnaires que comme indiqué dans le communiqué de presse du 23 janvier 2026, la société VERGNET SA, est placée en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 31 mars 2026.

Les titres Vergnet SA font ainsi l'objet d'une suspension préventive de la cotation à compter de ce jour 26/01/2026.

Euronext précise que la suspension est considérée comme une mesure nécessaire de protection du marché au regard notamment :

de l'ouverture de la liquidation judiciaire,

de la constatation judiciaire de l'état de cessation des paiements,

du caractère désormais incertain de la valeur de l'action,

du manque de visibilité sur la viabilité économique de l'activité,

et de l'impossibilité d'assurer durablement des conditions de négociation ordonnées et une protection adéquate des investisseurs,

La société examine activement avec ses conseils les opportunités de faire appel de cette décision de résolution du plan et informera le marché de l'évolution de cette situation.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR0014010YR7- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr