Vergnet : signature d'un partenariat dans les solutions d'éclairage photovoltaïques

(AOF) - Le groupe Vergnet, expert en production d'énergies renouvelables, annonce la signature d'un partenariat stratégique avec le spécialiste français des solutions d'éclairage photovoltaïques écoresponsables et durables : Everlum. Basée dans les Pyrénées Atlantiques, cette société, véritable précurseur de la transition énergétique et écologique pour l'éclairage extérieur public et privé, a créé en 2005 la technologie d'éclairage solaire brevetée Freelum.

"Ce partenariat permettra notamment au groupe Vergnet d'enrichir son offre par un catalogue étoffé de solutions d'éclairage autonomes et ainsi répondre conjointement aux demandes de ces marchés en pleine expansion", précise un communiqué.

