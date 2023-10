VERGNET : Résultats semestriels 2023

Résultats semestriels 2023

Ormes, le 31 octobre 2023 -18h30

Forte progression du chiffre d'affaires semestriel

Premiers signaux positifs de retournement

Vers un nouveau projet

Le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 26 octobre a arrêté les comptes semestriels de l'exercice.

En M€ 1 er semestre 2023 1 er semestre 2022 Chiffre d'affaires 12,56 6,48 Autres produits d'exploitation 1,13 (0,68) Achats consommés (7,70) (2,78) Charges de personnel (4,56) (4,34) Autres charges d'exploitation (4,29) (1,96) Impôts et taxes (0,19) (0,06) Dotations amortissements et provisions (1,13) (0,44) Résultat d'exploitation (4,19) (3,78) Résultat financier (1,13) 0,25 Résultat courant avant Impôts (5,31) (3,53) Résultat exceptionnel (0,06) 0,01 Impôts sur les bénéfices (0,84) (0,54) Part revenant aux minoritaires - Résultat net Groupe (6,21) (4,06)

Note : les comptes semestriels consolidés ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes

Quasi doublement de l'activité au premier semestre

Le premier semestre 2023 s'est inscrit dans un contexte de forte croissance avec un chiffre d'affaires de 12,5 M€ contre 6,4 M€ au S1 2022, ce malgré la situation politique mondiale complexe.

Sur le plan commercial, le Groupe a conforté sa stratégie de collaboration long terme avec ses clients qui lui ont renouvelé leur confiance par la signature de nouveaux contrats (Barbade : 1,6 M€ - Micronésie : 1,7 M€ ).

Les contrats de maintenance restent, pour leur part, stables à près de 2 M€.

En complément de ces activités, la société a poursuivi son développement en travaillant sur des nouveaux contrats dans la zone Asie-Pacifique et en Afrique avec des partenaires industriels importants.

Dans le contexte très porteur des objectifs de la France de multiplier par 10 la production d'énergie solaire pour dépasser les 100 gigawatts (GW) en 2050, VERGNET a ouvert une nouvelle activité d'installations photovoltaïques sur des bâtiments industriels ou agricoles qui a démarré en mai 2023.

Des premiers signaux positifs

L'ensemble des résultats porte la croissance de l'activité du Groupe.

Les achats et charges externes connaissent une forte évolution du fait de la mise en œuvre des projets en cours. Mécaniquement, le résultat opérationnel s'établit à – 4,19 M€. Après un résultat financier de - 1,13 M€, le résultat semestriel consolidé s'établit à – 6,21 M€.

La disponibilité de trésorerie du Groupe à la clôture est de 2,12 M€.

Vers un nouveau projet

A l'issue du premier semestre, le Groupe a décidé de faire évoluer significativement la direction de l'entreprise pour mener à bien une restructuration et retrouver une croissance pérenne.

Le conseil d'administration, autour de son Président, Cyril Courtonne, et de Vincent de Mauny, Directeur général, a mandaté dès juillet 2023 un cabinet externe, afin d'accompagner la société dans la redéfinition de sa feuille de route, dont les grandes lignes seront communiquées le 9 novembre prochain.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet, « créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989 », n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

