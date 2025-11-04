Vergnet regroupe ses actions

(AOF) - Vergnet annonce sa décision de procéder à un regroupement de ses actions. L'objectif est de diminuer le nombre de titres de la société en circulation, source de volatilité et de difficultés de gestion. Cette opération n'aura pas d'impact sur la valeur globale des titres de Vergnet détenus par les actionnaires, exception faite des rompus. Les opérations de regroupement débuteront le mardi 18 novembre 2025, pour s'achever le mercredi 17 décembre 2025 inclus.

Selon les modalités du regroupement, le nombre d'actions soumise au regroupement est de plus de 9,3 milliards actions d'une valeur nominale de 0,0001 euro.

7 600 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,0001 euro seront échangées contre une action nouvelle d'une valeur nominale de 0,76 euro.

Les actions non regroupées à l'issue de la période de regroupement seront radiées de la cote.

