VERGNET : LETTRE AUX ACTIONNAIRES

C'est avec un réel enthousiasme que je m'adresse à vous à travers cette première lettre aux actionnaires. Depuis mon arrivée à la direction de Vergnet en juillet 2022, notre Groupe a engagé une transformation significative, marquant le début d'une nouvelle ère empreinte d'innovation, de croissance et de durabilité.

La période récente a été le témoin de changements stratégiques profonds, visant à positionner le groupe Vergneten tant qu'acteur majeur de la transition énergétique. Nous avons en l'espace de quelques mois mis en œuvre des initiatives audacieuses pour répondre aux défis du marché tout en capitalisant sur les opportunités émergentes en Asie-Pacifique, contractualisé de nouveaux financements pour accompagner notre développement et renforcé notre gouvernance de nouveaux talents et expertises.

D'ailleurs, je suis ravi de vous présenter au sein de cette lettre le nouveau Conseil d'Administration qui apporte une diversité de compétences et d'expériences précieuses. Composé de professionnels émérites, ce conseil dynamique est déterminé à guider le groupe Vergnet vers de nouveaux sommets. Nous croyons fermement que la combinaison de notre vision stratégique et de l'expertise de notre conseil constitue une formule gagnante pour maximiser la valeur pour nos actionnaires.

En regardant vers l'avenir, nous sommes confiants dans notre capacité à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Le groupe Vergnet est résolument engagé à jouer un rôle de premier plan dans la transition vers une économie plus durable, et nous continuerons à investir dans des technologies innovantes pour répondre aux défis environnementaux tout en travaillant sur notre retour à la profitabilité. Je tiens à exprimer ma gratitude pour votre confiance continue envers le groupe Vergnet. Ensemble, nous écrirons

un nouveau chapitre de succès et d'excellence.

A très bientôt !

Président - Directeur Général

Vincent de Mauny

Une gouvernance renforcée de nouvelles compétences :

Vergnet a poursuivi sa structuration et opéré une transformation de sa gouvernance avec les nominations, en tant que Vice-Présidents de son Conseil d'Administration, de Monsieur François de Rugy, ancien Ministre d'Etat - Ministre de la Transition écologique et solidaire et ancien Président de l'Assemblée nationale, et de Monsieur Christophe Debien, Président de l'Organisation pour le Climat et l'Économie Circulaire (OCCE).

Par ailleurs, Vergnet a également renforcé sa gouvernance de cinq nouveaux administrateurs. Le Conseil d'Administration de Vergnet est désormais composé de 8 administrateurs dont 3 indépendants : Vincent de Mauny (Président), François de Rugy (Vice-Président – Indépendant), Christophe Debien (Vice-Président), Marianne Tabudlo (Indépendante), Marie-Caroline Koralewski, Yves Pozzo Di Borgo (Indépendant), Jérôme Gacoin et Nicolas Bourillon (Indépendant). Ces nouvelles nominations seront soumises à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale de Vergnet.

Une diversification stratégique des activités en Asie-Océanie :

Les filiales du Groupe en Asie-Océanie ont opéré une diversification de leurs activités dans le solaire qui leur a permis de remporter de nombreux de projets. Ainsi, la filiale Vergnet Pacific en Nouvelle Calédonie, a notamment remporté un projet lancé par SEM Sud Habitat pour l'installation et la production d'eau chaude solaire photovoltaïque (CP 27/11/24).

De même, Vergnet Pacific et Vergnet Wallis-et-Futuna ont étendu leurs activités au secteur de l'éclairage public et du relamping solaire (CP du 19/01/24). En parallèle de ces développements, Vergnet Wallis-et-Futuna a également remporté un nouveau contrat pour le déploiement d'installations photovoltaïques sur toitures (CP 6/12/23) et la filiale brésilienne, Vergnet do Brasil, a renforcé ses positions dans le secteur solaire au Brésil avec la signature de deux nouveaux contrats EPC (CP 29/01/24). Ces avancées démontrent l'engagement du groupe Vergnet envers l'innovation et la transition écologique.

Des nouveaux financements pour accompagner les développements :

Fort de ces récents développements et de ceux à venir, le Groupe a également diversifié ses sources de financement avec notamment la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant de 2 M€ émis par Vergnet Pacific et souscrit par la société Delta Alternative Management (CP 27/11/24). Par ailleurs, le groupe Vergnet vient de mettre en place un financement structurant de renforcement des fonds propres pouvant atteindre 7,2 M€ pour accompagner ses développements sur le long terme. Ce financement sous forme d'obligations convertibles en actions (sans Bon de Souscription d'Actions) permettra au Groupe de compléter ses besoins de financement, en renforçant ses fonds propres, en cas de nécessité, de façon maîtrisée et opportuniste, lorsque les conditions boursières seront favorables (CP 20/02/24). Le Groupe En parallèle, Vergnet a entamé des discussions concernant la mise en place d'un financement non dilutif complémentaire qui devrait rapidement venir prendre le relais de ce financement. L'alliance de ces deux types de financement permettra à Vergnet de répondre de manière maîtrisée et pragmatique à ses besoins dans le cadre de sa restructuration.

