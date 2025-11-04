VERGNET : Le Groupe Vergnet annonce sa participation au Salon Solar et Storage Live Paris

Le Groupe Vergnet annonce sa participation au Salon

Solar & Storage Live Paris

5 et 6 novembre 2025 – Parc des Expositions du Bourget (Paris)

Ormes, le 04 novembre 2025 – 8h45

Le Groupe Vergnet, pionnier français des solutions d'énergies renouvelables spécialisé dans les zones tropicales et insulaires, a le plaisir d'annoncer sa participation au Salon Solar & Storage Live Paris , première édition française du rendez-vous professionnel incontournable dédié à l'énergie solaire et au stockage.

Rassemblant plus de 150 intervenants et startups issus de tout l'écosystème énergétique, l'événement réunira, les 5 et 6 novembre prochains, les principaux acteurs du secteur : décideurs, investisseurs et acteurs de l'énergie.

Cette présence s'inscrit pleinement dans la continuité du plan stratégique, dont l'un des piliers vise à renforcer les partenariats technologiques et industriels du Groupe.

Des partenariats d'innovation : Sunman et Innotec

À l'occasion du salon, Vergnet présentera les avancées de son partenariat avec Sunman et Innotec , deux acteurs de référence dans le domaine solaire.

Sunman Energy , société d'origine chinoise reconnue pour ses panneaux solaires ultra-légers eArc , apporte à Vergnet une technologie de pointe alliant flexibilité, légèreté et résistance. Ces modules permettent une installation rapide sur des surfaces jusque-là inaccessibles aux panneaux classiques, ouvrant la voie à de nouvelles applications en milieux insulaires, maritimes et urbains.

Innotec Group , partenaire européen historique spécialisé dans les structures et solutions d'intégration photovoltaïques , assure quant à lui la distribution, l'ingénierie et l'assemblage local des modules Sunman au sein des projets Vergnet, renforçant ainsi l'autonomie technologique et la valeur ajoutée européenne des systèmes intégrés.

Ensemble, ces partenariats, qui concernent les panneaux photovoltaïques souples SMF520J-12X12UW de Sunman Energy, selon la méthode d'installation « Plan de construction de tubes en aluminium pour toit plat », incarnent la stratégie de co-développement technologique et industriel du Groupe Vergnet, visant à offrir des solutions énergétiques plus durables, plus accessibles et adaptées aux contraintes climatiques extrêmes.

« Solar & Storage Live Paris constitue une vitrine importante pour notre Groupe, et traduit notre volonté d'accélérer sur le marché du solaire à haute valeur ajoutée. Les synergies avec nos partenaires Sunman et Innotec nous permettent d'élargir notre champ d'action, notamment dans des nouveaux marchés inaccessibles jusqu'à présent avec des panneaux traditionnels » déclare Jérôme Gacoin, Président directeur général du groupe Vergnet.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

