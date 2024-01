VERGNET : Diversification stratégique des filiales en Asie Océanie

Communiqué de presse

Diversification stratégique des filiales en Asie Océanie

Ormes, le 19 janvier 2024 - 8h

Vergnet, acteur majeur mondial des énergies renouvelables et des solutions durables, annonce une étape clé dans la diversification des activités de ses filiales en Asie-Océanie. Vergnet Pacific et Vergnet Wallis-et-Futuna étendent désormais leurs activités au secteur de l'éclairage public et du relamping solaire. Cette expansion est une illustration concrète de l'engagement du groupe Vergnet envers l'innovation et la transition écologique, s'inscrivant dans le prolongement de ses récentes initiatives dans les chauffe-eaux solaires.

Les projets développés dernièrement par Vergnet Pacific en Nouvelle-Calédonie et par Vergnet Wallis-et-Futuna reflètent non seulement un investissement significatif dans des technologies respectueuses de l'environnement mais aussi une stratégie de diversification des activités visant à renforcer la présence du Groupe sur ces territoires :

En Province Nord (Nouvelle-Calédonie), l'installation de 35 candélabres solaires démontre l'engagement de Vergnet en faveur de la réduction de l'empreinte carbone des territoires.

À Koné (Nouvelle-Calédonie), le remplacement de 66 foyers LED vise une meilleure efficacité énergétique pour la commune.

À la Mairie de Voh (Nouvelle-Calédonie), l'installation de 4 candélabres solaires allie esthétique et sécurité.

Le relamping avec GIE NC à Poindimié et Poum (Nouvelle-Calédonie) renforce le soutien de Vergnet aux solutions énergétiques durables.

Dans les îles de Wallis-et-Futuna, le Groupe a également réalisé :

L'installation de projecteurs muraux MINI MAG à WALLIS.

L'éclairage d'un hall sportif à Sisi'a FUTUNA.

Le système d'éclairage pour le City Stade à NUKU FUTUNA.

L'installation de 14 lanternes solaires LED à WALLIS.

Ces projets, représentant un total de plus de 300 K€, englobent divers aspects tels que la fourniture des équipements, l'installation, les essais, la mise en service et la maintenance.

Vincent de Mauny, PDG de Vergnet, a souligné : « L'expansion nos filiales en Asie-Océanie représente une étape stratégique dans notre diversification. Nous sommes fiers de ces initiatives qui illustrent notre capacité à innover et à nous adapter aux besoins spécifiques de ces marchés. Nous espérons étendre cette approche réussie à d'autres filiales du Groupe, poursuivant ainsi notre croissance et notre adaptation aux marchés mondiaux.»

Le Directeur de Vergnet Pacific a ajouté : « Ces projets marquent notre engagement envers la qualité et la durabilité en Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, renforçant notre position en tant que fournisseur de solutions d'éclairage public innovantes et respectueuses de l'environnement. »

