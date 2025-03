VERGNET : Conversion de l'intégralité des obligations détenues par Atlas Capital Markets avec un Premium et Objectif de retour à une rentabilité opérationnelle en 2025

Conversion de l'intégralité des obligations détenues

par Atlas Capital Markets avec un Premium

&

Objectif de retour à une rentabilité opérationnelle en 2025

Ormes, le 24 mars 2025 – 8h45

Vergnet, expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce la fin des conversions des obligations convertibles en actions (OCA) du financement obligataire mis en place en date du 16 Février 2024, au profit d'Atlas Capital Markets pour un montant de 7,2 millions d'euros.

Les conversions en actions du groupe Vergnet des dernières obligations détenues par Atlas Capital Markets pour 1,05 millions d'euros, ont eu lieu le 21 mars 2025, à un cours Premium de 0,0007€, soit une prime de 0,0004 € par rapport à la clôture du 21/03/2025 mettant fin, par la même occasion aux financements dilutifs souscrits par le groupe.

Ce financement a permis au groupe Vergnet de soutenir sa restructuration engagée depuis un an, d'accélérer le retournement commercial, au travers du solaire et des grands projets tels que Yap et Kosrae, autour d'une offre hybrid grid innovante dans le Pacifique. Ces deux projets, déployés et financés par la Banque Asiatique de Développement et la Banque Mondiale, constitueront pour le groupe, une base solide de chiffre d'affaires pour 2025, et devraient lui permettre d'atteindre une rentabilité opérationnelle dès cet exercice.

Jérôme Gacoin, PDG du groupe Vergnet : « Je remercie le fonds Atlas de ce soutien temporaire, qui nous a permis de repositionner le groupe. Nous continuons notre réorganisation, ainsi que l'optimisation de nos coûts, afin d'améliorer notre rentabilité désormais facilitée par une bonne dynamique commerciale. Dans cet esprit, nous étudions actuellement plusieurs solutions de financement les moins dilutives possibles pour accompagner nos clients et faire face à notre montée en puissance ».

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr