VERGNET : Accélération des mises en service en Nouvelle Calédonie

Les mises en service s'accélèrent et se succèdent en Nouvelle-Calédonie

Ormes, le 9 janvier 2023

Le plan 3R se poursuit et se développe efficacement pour Vergnet en Nouvelle-Calédonie.

Le Groupe annonce plusieurs mises en service de centrales photovoltaïques programmées pour ce mois de janvier pour un chiffre d'affaires total de 746 000 €.

Pour le groupe immobilier Zuccato, installation d'une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en revente totale. Fourniture et pose des panneaux solaires et des micro-onduleurs réalisées par les équipes Vergnet Nombre de panneaux : 555u de 450Wc Puissance : 250kWc

sur toiture connectée au réseau BT en revente totale.

Le montant de ce chantier s'élève à 303 000 €

Le partenariat avec ce client se poursuit avec la signature d'un contrat de maintenance du site, d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation sur le siège du groupe et sur des sites isolés.

Preuve supplémentaire de la bonne collaboration entre les deux partenaires, des discussions sont actuellement en cours sur plusieurs installations concernant un lotissement d'une cinquantaine de maisons de luxe sur la Baie des citrons à Nouméa.

Pour le groupe de concessions automobiles Jeandot, 5 bâtiments équipés en panneaux photovoltaïques Installation d'une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation Fourniture et pose des panneaux solaires et des onduleurs string réalisées par les équipes Vergnet Nombre de panneaux : 665u de 450Wc Puissance : 306kWc



Le montant de ce chantier s'élève à 297 000 €

Pour l'aérodrome de BELEP suite à un Appel d'Offres lancé par la Province nord pour 1 kit isolé afin d'alimenter la station météo de l'aérodrome Installation d'une centrale photovoltaïque au sol site isolé avec batterie lithium Fourniture et pose des structures & panneaux solaires et des onduleurs centralisés réalisées par les équipes Vergnet Des travaux supplémentaires sur les installations existantes Nombre de panneaux : 14u de 460Wc Puissance totale : 6.44kWc



Le montant de ce chantier s'élève à 55 000 €

Pour l'Office des Postes et Télécommunications suite d'un Appel d'Offres lancé pour 1 kit isolé afin d'alimenter l'antenne téléphonique de l'OPT NEOUA dans la commune de Houailou Installation par nos équipes d'une centrale photovoltaïque au sol site isolé avec batterie lithium Fourniture et pose des structures & panneaux solaires et des onduleurs centralisés réalisées par les équipes Vergnet Nombre de panneaux : 12u de 450Wc Puissance totale : 5.40kWc

afin d'alimenter l'antenne téléphonique de l'OPT NEOUA dans la commune de Houailou

Le montant de ce chantier s'élève à 91 000 €

D'autres chantiers sont en négociation et en cours de programmation dans la zone Pacifique.

À suivre donc….

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZpqlZxtZm/Kl2+casqampVlmGqXm2TJlmGdmJZqY5ubm5uUlGpqnJzLZnBonmlr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77945-cp-9-01-23-mises-en-service-n.-cal.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com