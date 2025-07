Verallia: réouverture de l'OPA ce jeudi information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 14:57









(Zonebourse.com) - Crédit Agricole CIB et Bank of America Europe DAC, agissant pour le compte de Kaon V, ont fait connaître à l'AMF que l'offre publique d'achat (OPA) visant les titres Verallia , au prix unitaire de 28,30 euros, sera rouverte du 31 juillet au 13 août inclus.



Il est rappelé qu'à l'issue de l'OPA, l'initiateur détient de concert avec BWSA et BWGI, 84.937.142 actions Verallia représentant 90.210.746 droits de vote, soit 70,31% du capital et 62,81% des droits de vote du fabricant d'emballages en verre.





