Verallia: réduction de l'objectif annuel d'EBITDA ajusté information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Verallia indique réduire sa prévision d'EBITDA ajusté 2025 à autour de 800 millions d'euros (contre un niveau proche de celui de 2024 soit 842,5 millions initialement) 'dans un contexte où les tensions géopolitiques et commerciales pèsent sur les conditions de marché'.



En revanche, il relève son objectif de génération de free cash-flow 2025 à plus de 200 millions d'euros (contre environ 200 millions initialement), en ligne avec son engagement de concentrer ses efforts cette année sur sa génération de trésorerie.



Au premier trimestre 2025, le fabricant d'emballages en verre a réalisé un EBITDA ajusté de 147 millions, soit une marge de 18% contre 24,4% un an auparavant, affectée par un spread d'inflation fortement négatif et un impact négatif temporaire de variation de stocks.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est replié de 2,2% à 818 millions (-3,6% à taux de change et périmètre constants), en raison de la baisse des prix, avec cependant une accélération de la croissance organique des volumes amorcée depuis le troisième trimestre 2024.





