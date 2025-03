Verallia: opérations de l'AC à La Défense information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Verallia indique que des représentants de l'Autorité de la concurrence (AC) ont effectué le 27 mars des opérations de visites et saisies dans ses locaux de La Défense, dans le cadre d'une enquête dans le secteur de l'emballages en verre.



'Le fait que l'Autorité de la concurrence ait mené une telle inspection ne signifie pas que Verallia soit impliqué dans quelque comportement anticoncurrentiel que ce soit, ni que l'on puisse préjuger de l'issue de la procédure', affirme-t-il.



Le fabricant d'emballage en verre ajoute qu'il coopère pleinement avec l'Autorité de la concurrence et 'tient à rappeler que le respect de la réglementation et l'éthique des affaires sont au coeur des valeurs de Verallia'.





Valeurs associées VERALLIA 29,0400 EUR Euronext Paris -0,48%