Verallia France et Charwood Energy partenaires d’un projet de développement d’une centrale de production de syngaz pour accélérer la réduction de l’empreinte environnementale du site de Cognac (16)

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, et Verallia, leader européen et troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, au travers de sa filiale française, annoncent aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord portant sur un projet de développement d’une centrale de production de syngaz, gaz renouvelable généré par pyrogazéification de biomasse.

Pour fabriquer ses produits en verre, Verallia recourt au gaz naturel (fusion à environ 1 550°C), avec un fonctionnement 24h/24, 365 jours/an. Engagé dès 2020 au travers de sa raison d’être « Réimaginer le verre pour construire un avenir durable », le Groupe a pour ambition de réduire ses émissions de CO2 (Scopes 1 et 2) de 46% en 2030 par rapport à 2019 et de devenir un acteur moteur de la transformation du secteur de l’emballage en verre.

Dans cette perspective, sur le site de Cognac, la filiale française du Groupe Verallia souhaite substituer par du syngaz, une partie de l’énergie fossile qu’il utilise pour assurer sa production, et l’enrichir afin de l’adapter aux spécificités techniques de son process de fabrication.