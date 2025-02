Verallia étudiera la proposition d'OPA de BWGI

(AOF) - Verallia (-5,91% à 28,04 euros) a pris acte ce lundi matin du communiqué de BWGI confirmant qu’il examinait une potentielle offre publique d’achat sur les actions Verallia, sans retrait de la cote, à 30 euros (dividende 2024 attaché). Le titre du fabricant de bouteilles et d'emballages en verre avait flambé de plus de 11% vendredi grâce à une information de Bloomberg selon laquelle la famille brésilienne Moreira Salles envisageait une offre.

Actionnaire de Verallia depuis son introduction en bourse en 2019, BWGI (BW Gestão de Investimentos Ltda), contrôlée par la famille Moreira Salles, est son actionnaire de référence. Elle détient à ce jour 28,8% du capital et 27,9% des droits de vote.

Dans un communiqué publié ce lundi, BWGI explique qu'il "entend mener des travaux de confirmation dans les semaines qui suivront la publication des résultats 2024 de Verallia (prévue le 19 février 2025), afin d'évaluer l'opportunité d'une telle opération et ses conditions de financement".

BWGI a souligné que l'analyse en cours reste à un stade préliminaire et que rien ne garantit qu'une offre soit finalement déposée.

La famille brésilienne Moreira Salles fait savoir qu'elle n'a aucune intention de privatiser la société Verallia. Cette dernière resterait une société cotée en bourse ayant son siège à Paris et BWGI continuerait à soutenir la stratégie et l'équipe de direction de Verallia.

De son côté, Verallia indique que son conseil d'administration se réunira dans les meilleurs délais aux fins d'examiner les conditions et l'opportunité d'une telle opération pour l'ensemble des parties prenantes de Verallia dès lors qu'une proposition incluant les termes détaillés de l'offre aura été soumise par BWGI".

Dans une note d'analyse, Berenberg rappelle que BWSA est un véhicule d'investissement de la famille Moreira Salles, des milliardaires brésiliens dont les intérêts vont de la banque aux biens de consommation en passant par les minéraux.

Le bureau d'études explique que "BWSA a d'abord acheté une participation dans Verallia à Apollo dans le cadre de l'introduction en bourse de la société en 2019. Elle a ensuite accumulé d'autres actions dans le groupe lors de placements ultérieurs et d'achats ad hoc, ce qui porte sa participation totale à environ 29%".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Troisième mondial et premier européen de l’emballage en verre pour boissons et produits alimentaires, créé en 1827 ;

- Chiffre d’affaires de 3,9 Mds réalisé à 65 % en Europe du sud et de l’ouest, 2E % en Europe du nord et de l’est et 10 % en Amérique latine ;

- Modèle d’affaires « Glo-Cal » alliant force du réseau international, montée en qualité et valeur des bouteilles et relation de proximité avec les clients ;

- Capital contrôlé par le brésilien BW avec 26,55 % du capital et 25,56 % des droits de vote, devant le fonds Horizon (13,34 % et 15,75 %), BpiFrance (7,51 % et 8,4 %) et les salariés (4,1 %), Michel Giannuzzi présidant le conseil de 12 administrateurs, le poste de directeur général étant tenu par Patrice Lucas.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- articulation entre l’adaptation des capacités industrielles au recul de la demande et le déploiement du Plan d’amélioration de la performance (décalage à 2027 des capacitaires additionnelles en Espagne et Italie),

- réduction de 2 % par an des coûts de production depuis 2022 (5O M€ à fin septembre),

- compensation par la hausse des prix de vente de l’inflation des matières 1ères et des coûts énergétiques ;

- - innovation menée par 13 centres de R&D : co-construction des produits avec les clients, assortie d’applications digitales, « Selective line » pour les produits hauts de gamme et optimisation des échanges thermiques dans les fours ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 via 3 objectifs intermédiaires :

- 2025, maximisation de l’intégration du calcin dans ses processus de production à 59 % pour renforcer la dimension circulaire des emballages en verre, taux de collecte de 83 % en Europe et baisse de 3 % du poids des bouteilles,

- 2030, réduction de 46 % (vs 2019) des émissions de CO2 via, notamment, 220 M€ d’investissements (fours électriques) et plantation de 100 000 arbres par an,

- projet pilote de réutilisation viable des bouteilles et pots en verre,

- lancement d’un four électrique en Charente (recul de 60 % des émissions de CO2) et, en 2025, de 2 fours hybrides, en France et Espagne,

- émission de 2 emprunts « durables » ;

- Solidité financière maîtrisée avec, à fin septembre, une dette nette de 1,89 Md€, donnant un effet de levier de 2,3.

Défis

- Marasme persistant du marché, affecté par les réductions de stocks et la baisse de la demande finale et fort impact négatif de la dévaluation du peso argentin sur les revenus et le résultat ;

- Réalisation du volontarisme de la direction pour 2025 : « débuter 2025 dans les meilleures conditions possibles avec des stocks et des couts sous contrôle » ;

- Renforcement en Italie avec le rachat de Vidrala (130 M€ de ventes) ;

- Après un recul de 6,6 % des ventes à fin septembre, objectifs 2024 : marge opérationnelle inférieure à 28 %, résultat opérationnel revenu au niveau de 2022 et résultat par action inférieur à 3 € ;

- Dividende 2023 de 2,15 €.