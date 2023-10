Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia: confirme son objectif d'EBITDA sur 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 09:24









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 075 ME sur les 9 premiers mois de 2023, en hausse en données publiées de 22,1 % par rapport à l'année passée. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de +22,5 % (et de +18,6 % hors Argentine).



L'EBITDA ajusté a fortement progressé sur les 9 premiers mois de 2023 pour atteindre 915 ME (+39,9% par rapport à 9M 2022). La marge d'EBITDA ajusté est en hausse à 29,8 % sur les neuf premiers mois de 2023 contre 26,0% sur 9M 2022. Elle reste élevée au T3 à 27,5 % (26,0% au T3 2022) malgré le ralentissement de l'activité.



' Fort de ses fondamentaux (spread d'inflation positif et plan d'amélioration de la performance) et de sa capacité d'adaptation, Verallia confirme son objectif d'atteindre en 2023 un EBITDA ajusté supérieur à 1,1 MdE.





