Verallia: BPA divisé par deux en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Verallia fait part d'un résultat net part du groupe de 2024 divisé par deux à 236 millions d'euros, soit un BPA de 2,01 euros, ainsi que d'un EBITDA ajusté en recul à 842 millions, soit une marge de 24,4% contre 28,4% en 2023.



Le fabricant d'emballages en verre a généré un chiffre d'affaires de près de 3,46 milliards d'euros, en baisse de 11,5% en données publiées comme à taux de change et périmètre constants (-14% hors Argentine impactée par la dévaluation du peso argentin).



Le conseil d'administration de Verallia a décidé de proposer le versement d'un dividende de 1,70 euro par action en numéraire au titre de 2024, montant qui sera soumis à l'approbation de l'AG qui se tiendra le 25 avril.



Pour une année 2025 qui 'débute dans un environnement incertain', le groupe se fixe pour objectifs d'atteindre un EBITDA ajusté proche de celui de 2024, et de plus que doubler sa génération de free cash-flow (environ 200 millions d'euros).





