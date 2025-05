Verallia: BNP Paribas dépasse les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 24 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Verallia , pour détenir alors 6,24% du capital et 5,25% des droits de vote, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.



La banque a néanmoins refranchi en baisse, le lendemain, le seuil de 5% des droits de vote de Verallia, pour détenir 5,51% du capital et 4,64% des droits de vote du fabricant d'emballages en verre, par la suite d'une cession d'actions hors marché.





