Veon augmente son bénéfice de base grâce aux services numériques et prépare le déploiement de Starlink au Bangladesh
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le plan pour le Bangladesh dans le titre et le leade, les commentaires du directeur général et les commentaires additionnels dans les paragraphes 2 à 8) par Leo Marchandon

13 mars - L'opérateur de services numériques Veon VEON.O a annoncé vendredi un bénéfice de base en hausse d'environ 19 % pour l'ensemble de l'année, grâce à une demande accrue de services numériques , alors qu'il envisage d'étendre ensuite son partenariat Starlink au Bangladesh.

Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'est élevé à 2 milliards de dollars. Veon a déclaré que les revenus de ses services numériques ont augmenté de 62,5 % en un an, représentant désormais 17,3 % des revenus du groupe.

Le directeur général, Kaan Terzioglu, a déclaré à Reuters que l'Ukraine avait appris à l'entreprise que les réseaux terrestres avaient des limites inhérentes, qu'il s'agisse de mines terrestres empêchant l'accès des ingénieurs ou de pannes d'énergie mettant hors service les stations de base, et que l'intégration des satellites était la solution.

Le Bangladesh est le prochain pays à bénéficier de cette technologie, a-t-il révélé, suivi de l'Ouzbékistan et du Pakistan.

Kaan Terzioglu a déclaré que Veon était désormais "le plus grand partenaire en ce qui concerne le nombre de clients utilisant la technologie directe de Starlink", avec près de 5 millions d'utilisateurs en Ukraine sur quatre mois et 7 millions de messages envoyés sur le réseau.

Au Pakistan, l'unité Jazz de Veon a obtenu 190 MHz lors de la vente aux enchères de spectre de cette semaine, la plus grande attribution unique, ouvrant la voie au déploiement de la 5G.

Kaan Terzioglu a salué la décision du Pakistan de tripler le spectre disponible tout en réduisant les coûts, la qualifiant de "meilleure pratique que le monde doit entendre."

Il a indiqué qu'il surveillait le conflit qui se préparait entre le Pakistan et l'Afghanistan, mais il a ajouté que l'expérience de l'Ukraine et de la pandémie COVID-19 avait montré que "lorsque les choses deviennent difficiles, nos services deviennent encore plus essentiels."

Le nombre total d'utilisateurs actifs mensuels numériques a atteint 135,5 millions, soit une augmentation de 11,4 % en glissement annuel.

En ce qui concerne l'expansion, Kaan Terzioglu a déclaré qu'il "surveillait en permanence" les marchés de plus de 100 millions d'habitants qui ne disposent pas d'une infrastructure bancaire adéquate, les décrivant comme des cibles naturelles compte tenu de l'expérience de Veon dans la fourniture de services numériques par le biais de ses réseaux de télécommunications.

Pour 2026, Veon a prévu une croissance du chiffre d'affaires de 9 % à 12 % et une croissance de l'Ebitda de 7 % à 10 %.

Guerre en Ukraine
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VEON SP ADR
44,3100 USD NASDAQ -16,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

