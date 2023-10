VEOM GROUP : Chiffre d'affaires de 17,7 M EUR à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2023 - Perspectives

Division Chacon & DIO : activité quasi stable à neuf mois (retraité de l'arrêt

des contrats de distribution d'ampoules aux opérateurs en 2022)

: activité quasi stable à neuf mois (retraité de l'arrêt des contrats de distribution d'ampoules aux opérateurs en 2022) Division Cabasse Audio : repli de -15% de l'activité à neuf mois,

freinée par le ralentissement des ventes dans le retail

Perspectives

Chacon & DIO : recul limité de l'activité en 2023 accompagné d'une amélioration du taux de marge brute de la division à environ 40%

(vs. 36,2% en 2022)

: recul limité de l'activité en 2023 accompagné d'une amélioration du taux de marge brute de la division à environ 40% (vs. 36,2% en 2022) Cabasse Audio : montée en puissance des ventes dans le cadre du partenariat avec une grande maison de luxe au 4 ème trimestre,

et progression significative de la marge brute sur l'ensemble de l'exercice

: montée en puissance des ventes dans le cadre du partenariat avec une grande maison de luxe au 4 trimestre, et progression significative de la marge brute sur l'ensemble de l'exercice Amélioration significative confirmée de la marge brute de VEOM Group

en 2023, sous l'effet de la montée en gamme des deux divisions

VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé neuf mois (non audité) pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2023.

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 9 mois

2022 9 mois

2023 Variation Chiffre d'affaires 19 280 17 748 -8% Chacon & DIO Home 12 203 11 705 -4% Cabasse Audio 7 078 6 043 -15%

Depuis le 1 er janvier 2023, la division Home & Technologies est comptabilisée avec celle de la division Chacon & DIO Home. À neuf mois de l'exercice 2022, la division Home & Technologies avait réalisé un chiffre d'affaires de 471 K€.

Au 3 ème trimestre de son exercice 2023, VEOM Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 5,8 M€, en recul de -15% par rapport au 3 ème trimestre 2022.

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de VEOM Group s'est établi à 17,7 M€, en repli de -8% par rapport à la même période de l'année précédente.

Activité du groupe par division

À l'issue des neuf premiers mois de son exercice 2023, l'activité de la division Chacon & DIO Home a enregistré un volume d'affaires de 11,7 M€, en recul de -4% par rapport à la même période de l'an dernier.

À périmètre comparable, en retraitant de l'arrêt des contrats de distribution d'ampoules aux opérateurs (298 K€ sur neuf mois en 2022), le chiffre d'affaires semestriel est quasi stable (-2%), ce qui témoigne d'une très bonne résistance de la division dans l'environnement de marché actuel dégradé, grâce aux nouveaux produits technologiques pour la Smart Home et aux équipements électriques permettant des économies d'énergie.

Au 30 septembre 2023, l'activité de la division Cabasse Audio s'est établie à 6,0 M€, en recul de

-15%. Dans le sillage du 1 er semestre 2023 (recul de -15% de l'activité), la division a continué à pâtir d'un ralentissement marqué des ventes dans le retail , du fait d'un environnement économique dégradé et d'une gestion prudente des stocks par les distributeurs.

La fin du 3 ème trimestre a toutefois été marquée par les premières livraisons des solutions audio hautes performances dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique avec une grande maison de luxe. Ces livraisons vont monter en puissance d'ici la fin de l'année.

Perspectives 2023

Dans un environnement économique dégradé, VEOM Group s'attend à un recul limité des ventes de sa division Chacon & DIO Home sur l'ensemble de l'exercice (à périmètre comparable), accompagné d'une marge brute voisine de 40% sur l'année (contre 36,2% en 2022), grâce à l'accélération de la commercialisation des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home .

Concernant sa division Cabasse Audio , VEOM Group confirme, à l'issue des neufs premiers mois de son exercice, son objectif d'amélioration significative de son taux de marge brute au 2 nd semestre 2023, et plus largement sur l'ensemble de l'exercice 2023 (rappel : 40,0% en 2022), portée par les produits de la gamme Luxury Wireless Audio , la montée en puissance des livraisons pour une grande maison de luxe et des coûts d'approvisionnement normalisés au 2 nd semestre.

Pour rappel, compte tenu d'une conjoncture économique adverse, Cabasse a reporté au 1 er semestre 2024 le lancement de ses deux nouveaux produits phares de la gamme Luxury Wireless Audio .

Malgré un contexte économique moins porteur, les deux divisions de VEOM Group bénéficient de la transformation industrielle et commerciale opérée au cours des dernières années qui se matérialise par leur montée en gamme respective sur les produits à plus forte valeur ajoutée : équipements technologiques dédiés à la Smart Home pour la division Chacon & DIO, et gamme Luxury Wireless Audio pour la division Cabasse Audio.

Porté par cette montée en gamme de ses deux divisions, VEOM Group confirme viser en 2023 une progression significative de sa marge brute.

Agenda financier 2023

Publication Date Chiffre d'affaires annuel 2023 Lundi 5 février 2024 Résultats annuels 2023 Lundi 22 avril 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : VEOM Group

Code ISIN : FR0013530102

Code mnémonique : ALVG

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur VEOMgroup.com

Contact VEOM Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexe – Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 3 ème trimestre 2022 3 ème trimestre 2023 Variation Chiffre d'affaires 6 877 5 814 -15% Chacon & DIO Home 4 520 3 782 -16% Cabasse Audio 2 357 2 032 -14%

Depuis le 1 er janvier 2023, la division Home & Technologies est comptabilisée avec celle de la division Chacon & DIO Home. Au 3 ème trimestre 2022, la division Home & Technologies avait réalisé un chiffre d'affaires de 44 K€.