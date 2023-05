VEOM GROUP : Activité stable au 1er trimestre 2023 à 6,4 M EUR - Confirmation des objectifs 2023

Activité stable au 1 er trimestre 2023 à 6,4 M€

Division Chacon & DIO Home : progression soutenue de +8%, portée par les nouveaux produits pour la Smart Home

Division Cabasse Audio : repli de -12% des ventes conforme aux anticipations - Difficultés d'approvisionnement en cours de résorption sur le 1 er semestre 2023

Confirmation des objectifs 2023

Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires de la division Cabasse Audio et croissance dynamique pour Chacon & DIO Home

Amélioration de la marge brute et de la marge d'EBITDA des deux divisions

VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé du 1 er trimestre 2023 (non audité) pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2023.

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes françaises 1 er trimestre 2022 1 er trimestre 2023 Variation Chiffre d'affaires 6 349 6 351 +0% Chacon & DIO Home 3 813 4 143 +8% Cabasse Audio 2 518 2 208 -12%

À compter du 1 er janvier 2023, la division Home & Technologies est désormais comptabilisée avec celle de la division Chacon & DIO Home. Au 1 er trimestre 2022, la division Home & Technologies avait réalisé un chiffre d'affaires de 44 K€.

Au 1 er trimestre 2023, VEOM Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,4 M€, stable par rapport au 1 er trimestre 2022.

Activité du 1 er trimestre 2023 par division

La division Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 M€ au 1 er trimestre 2023, en progression de +8% par rapport au 1 er trimestre 2023. La division poursuit ainsi sa croissance soutenue sur le début de l'exercice 2023, dans le sillage du 2 nd semestre 2022 (+10% de croissance sur la seconde moitié de l'exercice 2022).

Les moteurs de la croissance de la division demeurent les nouveaux produits pour la Smart Home (caméras WiFi sans-fil intérieur et extérieur, nouvelle gamme complète de solutions de domotique et d'appareillage).

Au cours de ce 1 er trimestre les équipements électriques permettant des économies d'énergie (prises connectées, programmateurs, compteurs de consommation, etc.) ont été particulièrement recherchés par les consommateurs.

Ce 1 er trimestre est aussi marqué par un nouveau référencement de nos gammes de produits électriques dans une enseigne française forte de plus de 500 magasins.

La division Cabasse Audio s'est inscrite en repli de -12%, dans le sillage de la fin de l'exercice 2022.

Le début d'exercice a comme attendu été perturbé par des difficultés d'approvisionnement pour certains composants électroniques clés (amplificateurs et convertisseurs numérique-analogique) affectant tout particulièrement les lancements des nouveaux produits de la gamme Classic Connected : les enceintes RIALTO et l'amplificateur connecté ABYSS. Cette nouvelle gamme a été particulièrement plébiscitée lors du salon professionnel AXPONA (le plus grand rassemblement annuel de fabricants d'audio, de revendeurs et de distributeurs aux Etats-Unis) qui s'est déroulé en avril dernier à Chicago, à l'image du site de référence des audiophiles en Amérique du Nord, The Absolute Sound, qui classe cette nouvelle gamme Classic Connected parmi les cinq nouveaux produits les plus en vue du salon 2023.

Il convient de souligner que les ventes à l'export ont totalisé 56% des ventes de Cabasse au 1 er trimestre 2023 (contre 46% sur l'ensemble de l'exercice 2022 et 38% en 2021).

Les prises de commandes des acteurs de la grande distribution spécialisée ont commencé à se redresser en fin de 1 er trimestre, mais leurs stocks demeurent au plus bas.

Confirmation des objectifs 2023 : croissance annuelle à deux chiffres et amélioration de la rentabilité

Le repositionnement stratégique de la division Chacon & DIO Home s'accélère en 2023 sous l'effet de l'accélération de la commercialisation des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home . Après deux années de quasi-stabilité de l'activité (-5% en 2021 et -2% en 2022) et le point d'inflexion depuis la fin du 2 ème trimestre 2022, VEOM Group vise une croissance annuelle dynamique de cette division sur l'ensemble de l'exercice.

Pour la division Cabasse Audio , le Groupe vise de renouer avec une progression des ventes à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice. L'exercice sera marqué par une accélération de la croissance au 2 nd semestre, avec notamment le lancement de deux nouveaux produits majeurs en fin d'année qui viendront étendre la plus large gamme du marché du Luxury Wireless Home Audio . Parallèlement, le 2 nd semestre 2023 sera également marquée par les premières ventes issues des accords majeurs conclus en 2022 avec deux grandes maisons de luxe.

Les croissances des deux divisions devraient s'accompagner d'une amélioration de leurs taux de marge brute en 2023 du fait :

de la croissance continue de la gamme THE PEARL COLLECTION et du positionnement luxe et haut de gamme des nouveautés pour la division Cabasse Audio ;

de la plus forte contribution des nouveaux produits technologiques pour la division Chacon & DIO Home.

VEOM Group confirme viser une croissance dynamique de son activité en 2023 accompagnée d'une amélioration de la marge brute et de la marge d'EBITDA de chacune des deux divisions.

Agenda financier 2023

Publication Date Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2023 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats semestriels 2023 Lundi 25 septembre 2023 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023 Lundi 30 octobre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 Lundi 5 février 2024 Résultats annuels 2023 Lundi 22 avril 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

