Veolia: unité de production de biométhane en Saône-et-Loire information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 09:42









(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé hier soir avoir inauguré avec Waga Energy, un spécialiste de la valorisation des déchets, d'une unité de production de biométhane située en Saône-et-Loire.



Cet équipement, installé au sein du centre que Veolia exploite à Granges, valorise le biogaz émis par les déchets stockés sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile.



En service depuis quelques mois, cette structure alimente plus de 3000 foyers du Grand Chalon et évite l'émission d'environ 3300 tonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère chaque année, expliquent les deux groupes.



Sa production est en effet injectée dans le réseau local exploité par GRDF, grâce à un raccordement de quatre kilomètres réalisé dans le cadre du projet.



Cette réalisation s'appuie sur la technologie de purification brevetée 'Wagabox' développée par Waga, qui est en mesure de traiter jusqu'à 600 m3/h de gaz brut.



Le pôle de valorisation des déchets de Granges, à proximité de Chalon-sur-Saône, traite jusqu'à 130.000 tonnes de déchets par an.



Il s'agit du sixième projet d'injection de biométhane réalisé conjointement par Veolia et Waga Energy en sept ans.





