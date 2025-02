Veolia signe un partenariat avec le pétrolier émirati Adnoc

(AOF) - Veolia et Adnoc annoncent la signature d'un partenariat stratégique, lors d'une réunion du Haut Conseil d'affaires France-Émirats Arabes Unis, pour accompagner le pétrolier émirati dans le domaine de la gestion de l'eau. Ce partenariat mettra à profit l’expertise mondiale de Veolia, présent dans 44 pays, en matière d'optimisation des ressources en eau.

Veolia est implanté depuis plus de 50 ans au Proche-Orient et au Moyen-Orient, une zone de "très forte croissance" pour le groupe qui y a engrangé 1,1 milliard d'euros de chiffres d'affaires en 2023.

"Cette collaboration s'inscrit naturellement dans notre stratégie de croissance au Moyen-Orient, booster de croissance pour le groupe, où nous visons à renforcer notre position de leader dans la transformation écologique ”, déclare Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.

