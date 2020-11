Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia salue l'interdiction de l'irrévocabilité de la "stichting-fondation" de Suez aux Pays-Bas Reuters • 19/11/2020 à 19:10









19 novembre (Reuters) - VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIE.PA : * LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE INTERDIT L'IRRÉVOCABILITÉ DE LA "STICHTING-FONDATION" DE SUEZ AUX PAYS-BAS Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.43% VEOLIA Euronext Paris -2.44%