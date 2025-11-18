Veolia pourra injecter l'électricité issue de ses déchets sur le réseau national 'en quelques secondes'
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 11:16
Le groupe de services à l'environnement explique que son pôle industriel est désormais en mesure de mettre à disposition une réserve d'électricité mobilisable en quelques secondes en vue de stabiliser, si nécessaire, le réseau géré par RTE, via une puissance équivalente à la consommation d'environ 2 000 foyers.
En cas de déséquilibre entre production et consommation, l'unité de Lapouyade peut adapter temporairement sa production pour rétablir l'équilibre et éviter toute variation de tension ou coupure à partir d'une 'box' connectée installée sur le site, développée par Veolia dans le cadre de son offre Flexcity, pouvant faire office d'interface avec RTE via la réception de signaux en temps réel traduits en instructions de pilotage et de modulation de la production.
Mis en service en 2025, le site valorise les déchets locaux non recyclables sous forme de biogaz, ce qui permet l'injection de quelque 45 000 MWh/an d'électricité sur le réseau, soit l'équivalent de la consommation de plus de 20 000 habitants, et la production de 38 000 MWh/an de chaleur destinés aux serres de producteurs locaux.
Dans un communiqué, Veolia précise qu'il prévoit de déployer cette solution sur 25 de ses sites en France au cours des prochains mois.
