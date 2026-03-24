Veolia met la main sur Enviropacific en Australie
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 09:06
Enviropacific a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 250 MAUD pour l'exercice fiscal 2025, avec près de 300 employés. La transaction, soumise au closing financier et aux conditions habituelles, est valorisée à environ 220 MAUD (valeur d'entreprise).
"Face à des préoccupations environnementales et sanitaires croissantes, la contamination aux PFAS (ou "polluants éternels") est devenue un enjeu majeur à l'échelle mondiale et en Australie", met en avant le groupe de services aux collectivités.
Selon lui, cette acquisition ciblée d'un acteur localement reconnu dans la dépollution des sols constitue donc une étape majeure dans l'ambition de s'imposer comme le leader de la réponse aux contaminants émergents, en particulier les PFAS.
Elle renforce sa position dans la dépollution complexe des sols et le traitement sur site, et contribue à son ambition d'atteindre 1 milliard EUR de chiffre d'affaires dans le traitement des micropolluants d'ici 2030, à travers son offre BeyondPFAS.
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