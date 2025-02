Veolia: le bénéfice net grimpe de 17,1% en 2024 porté par le nouveau plan stratégique

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant français des services à l'environnement Veolia a annoncé jeudi un bénéfice net en forte progression pour l'année 2024, malgré un contexte économique "défavorable" et entend choyer ses actionnaires par le biais d'une opération de rachat d'actions et d'une nette hausse du dividende.

Le bénéfice net a atteint 1,098 milliard d'euros, en hausse de 17,1%, porté par la première année de déploiement de son plan stratégique "GreenUp" qui prévoit un recentrage du portefeuille du groupe vers des technologies de pointe, plus rentables.

Son chiffre d'affaires s'est élevé à 44,7 milliards d'euros, en croissance organique (à données comparables) de 5%.

Mais il est en légère baisse de 1,45% à taux de change et périmètre courants, en tenant compte du recul des prix de l'énergie.

Ce léger repli des ventes s'explique essentiellement par la cession de la Sade, filiale spécialisée dans les travaux de génie civil et la construction ou la remise en état des réseaux d'eau et d'infrastructures, qui représentait un chiffre d'affaires conséquent, de plus d'un milliard d'euros.

La directrice générale du groupe, Estelle Brachlianoff, a qualifié ces résultats d'"historiques", malgré "des vents contraires divers" (macroéconomique, géolopolitique, prix de l'énergie, notamment).

Les nouvelles priorités de développement du groupe, qu'il nomme ses "boosters de croissance" (déchets dangereux, technologies de l'eau, énergie locale) ont progressé de 6,6%, contre 4,4% pour les activités socles du groupe.

Concernant la dynamique des différentes régions du groupe, l'Amérique latine (+10,9%), l'Afrique/Moyen-Orient (+6,1%) et le Pacifique (+7,7%) ont porté la croissance, le chiffre d'affaires de l'Europe hors France est en recul de 3,6% en raison de la baisse des prix de l'énergie.

Conséquence des bons résultats, le conseil d'administration proposera une hausse du dividende de 12% à 1,40 euro par action.

En outre, "nous allons racheter des actions sur la période 2025-2027, pour compenser les effets du plan d'actionnariat salarié et éviter la dilution de nos actionnaires liés à ces plans", a indiqué Mme Brachlianoff, une opération qu'elle a présenté comme une première dans l'histoire du groupe.